Пятеро мигрантов погибли в ДТП на севере Мексики

Пять человек погибли в результате ДТП с автомобилем, который перевозил мигрантов в мексиканском штате Нуэво-Леон, сообщает национальный институт миграции INM.

«Мигранты различных национальностей пострадали в результате автомобильной аварии, произошедшей вчера на шоссе Гонсалес-Кадерейта в штате Нуэво-Леон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё 12 человек пострадали в результате инцидента.

Среди пострадавших пятеро несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что полиция обнаружила тела более 40 нелегальных мигрантов в автофургоне в пригороде Сан-Антонио, штат Техас. Позже это число было увеличено до 53. Отмечается, что мигранты были незаконно ввезены в США из Мексики.