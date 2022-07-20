Пятеро мигрантов погибли в ДТП на севере Мексики
«Мигранты различных национальностей пострадали в результате автомобильной аварии, произошедшей вчера на шоссе Гонсалес-Кадерейта в штате Нуэво-Леон», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ещё 12 человек пострадали в результате инцидента.
Среди пострадавших пятеро несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что полиция обнаружила тела более 40 нелегальных мигрантов в автофургоне в пригороде Сан-Антонио, штат Техас. Позже это число было увеличено до 53. Отмечается, что мигранты были незаконно ввезены в США из Мексики.