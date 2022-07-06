Sky News: Джонсон уволил министра ЖКХ, который рассуждал о необходимости отставки премьера

Британский премьер Борис Джонсон уволил министра жилищно-коммунального хозяйства Майкла Гоува, который выразил мнение, что главе правительства стоит покинуть свой пост, сообщает Sky News.

По словам источника телеканала, впереди у Лондона «ещё одна отставка».

5 июля британский канцлер казначейства Риши Сунак и его коллега, министр здравоохранения Саджид Джавид, покинули свои посты.

После этого ещё пять министров вышли из правительства и призвали Бориса Джонсона сложить свои полномочия.

По данным Sky News, за сутки в отставку ушли 36 сотрудников правительства Британии.

Джонсон, в свою очередь, заявил, что члены кабмина не должны увольняться во время кризисной ситуации.

По информации телеканала, Джонсон объявил, что не намерен уходить с должности.