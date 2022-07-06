Sky News: за сутки в отставку ушли 36 сотрудников правительства Британии

В Британии менее чем за сутки ушли в отставку 36 сотрудников правительства, сообщает Sky News.

«Борису Джонсону придётся перестроить правительство, если он выживет на руководящем посту после 36 отставок с вечера вторника», — говорится в сообщении телеканала.

В статье приводятся имена сотрудников правительства, которые намерены покинуть свои посты.

Накануне стало известно, что британский канцлер казначейства Риши Сунак и его коллега, министр здравоохранения Саджид Джавид, подали в отставку.

После этого ещё пять министров ушли в отставку и призвали Бориса Джонсона сложить свои полномочия.

Джонсон, в свою очередь, заявил, что правительство не должно уходить в отставку во время кризисной ситуации.