Sky News: за сутки в отставку ушли 36 сотрудников правительства Британии

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В Британии менее чем за сутки ушли в отставку 36 сотрудников правительства, сообщает Sky News.
Sky News: за сутки в отставку ушли 36 сотрудников правительства Британии
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«Борису Джонсону придётся перестроить правительство, если он выживет на руководящем посту после 36 отставок с вечера вторника», — говорится в сообщении телеканала.

В статье приводятся имена сотрудников правительства, которые намерены покинуть свои посты.

Накануне стало известно, что британский канцлер казначейства Риши Сунак и его коллега, министр здравоохранения Саджид Джавид, подали в отставку.

После этого ещё пять министров ушли в отставку и призвали Бориса Джонсона сложить свои полномочия.

Джонсон, в свою очередь, заявил, что правительство не должно уходить в отставку во время кризисной ситуации.

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