Sky News: Борис Джонсон не намерен подавать в отставку и «продолжит бороться»
- AP
«Борис Джонсон «абсолютно непокорен» и «не собирается уходить в отставку», сообщил высокопоставленный источник из канцелярии премьера», — говорится в сообщении телеканала.
По словам собеседника, Джонсон «продолжает бороться», а вечером будут назначены новые члены правительства.
Накануне стало известно, что британский канцлер казначейства Риши Сунак и его коллега, министр здравоохранения Саджид Джавид, подали в отставку. После этого ещё пять министров ушли в отставку и призвали Бориса Джонсона сложить свои полномочия.
По данным Sky News, за сутки в отставку ушли 36 сотрудников правительства Британии.
Джонсон, в свою очередь, заявил, что правительство не должно уходить в отставку во время кризисной ситуации.