Sky News: Борис Джонсон не намерен подавать в отставку и «продолжит бороться»

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Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил, что не намерен подавать в отставку, как его об этом попросили члены правительства, оставившие свой пост, сообщает Sky News со ссылкой на источник, близкий к Джонсону.
Sky News: Борис Джонсон не намерен подавать в отставку и «продолжит бороться»
  • AP

«Борис Джонсон «абсолютно непокорен» и «не собирается уходить в отставку», сообщил высокопоставленный источник из канцелярии премьера», — говорится в сообщении телеканала.

По словам собеседника, Джонсон «продолжает бороться», а вечером будут назначены новые члены правительства.

Накануне стало известно, что британский канцлер казначейства Риши Сунак и его коллега, министр здравоохранения Саджид Джавид, подали в отставку. После этого ещё пять министров ушли в отставку и призвали Бориса Джонсона сложить свои полномочия.

По данным Sky News, за сутки в отставку ушли 36 сотрудников правительства Британии.

Джонсон, в свою очередь, заявил, что правительство не должно уходить в отставку во время кризисной ситуации.

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