Шольц заявил, что Германия намерена устранить технические проблемы с «Северным потоком»

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью агентству dpa заявил, что ФРГ сделает всё возможное, чтобы технические причины ограничения поставок по «Северному потоку» были устранены.

Шольц отметил, что в данный момент наблюдается «технически обоснованное» сокращение поставок газа в ФРГ и в другие западноевропейские страны.

«Это может быть совпадением, но не обязательно. Мы продолжим очень внимательно следить за этим и сделаем всё возможное, чтобы гарантировать отсутствие технических причин для этих ограничений», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ констатировало, что поток газа по «Северному потоку» остаётся на уровне 40%.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».

По мнению главы «Газпрома» Алексея Миллера, сегодня нет никакого пути решения той проблемы, которая возникла на компрессорной станции «Портовая», хоть компания Siemens и работает над ситуацией.

Он пояснил, что немецкая компания не может вернуть оборудование из Канады, потому что она ввела санкции против «Газпрома».