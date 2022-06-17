Регулятор ФРГ: поток газа по «Северному потоку» остаётся на уровне 40%

Федеральное сетевое агентство ФРГ прокомментировало ситуацию с энергобезопасностью Германии.

«Потоки газа из «Северного потока — 1» были дросселированы до 40% от максимальной мощности. Мы не можем подтвердить причинно-следственную связь между отсутствием газового компрессора на российской стороне и значительным сокращением поставок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это сокращение затронуло также газовые поставки во Францию, Австрию и Чехию.

Ранее глава МИД ФРГ во время пресс-конференции в Киеве заявила, что Германия сокращает до нуля зависимость от российских энергоносителей. По её словам, «это навсегда».

После этого член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре отметил, что полный отказ Германии от российского газа, о котором заявляет Бербок, невозможен и нецелесообразен. Возможно, у министра «эмоции взяли верх над разумом».