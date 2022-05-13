В ФРГ допустили, что у Бербок «эмоции взяли верх над разумом» в вопросах газа из России

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Полный отказ Германии от российского газа, о котором заявляет глава немецкого МИД Анналена Бербок, невозможен и нецелесообразен, возможно, у министра «эмоции взяли верх над разумом», считает член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре.
В ФРГ допустили, что у Бербок «эмоции взяли верх над разумом» в вопросах газа из России
  • Legion-Media

Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС.

«Это невозможно и нецелесообразно. Как кажется, у главы МИД эмоции взяли верх над разумом. Германия и в дальнейшем будет зависеть от таких выгодных по цене и экологически чистых энергоносителей, как российские», — сказал Котре, комментируя заявления Бербок.

10 мая глава МИД ФРГ во время пресс-конференции в Киеве заявила, что Германия сокращает «до нуля» зависимость от российских энергоносителей. По её словам, «это навсегда».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что эмбарго на газ из России имело бы серьёзные последствия для Германии и Европы.

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