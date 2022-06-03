Орешкин заявил о непоследовательной политике Запада в отношении российских удобрений

Помощник российского президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил в интервью RT, что страны Запада ведут крайне непоследовательную политику в отношении российских удобрений.

По его словам, США и ЕС заявляют о борьбе с продовольственным кризисом, при этом вводят санкции в отношении российских удобрений, которые могут помочь в преодолении этого кризиса.

«Нет, Россия ограничений не вводила — она продолжает экспортировать удобрения. Мы просто заботимся об удовлетворении внутреннего спроса. Мы оставили себе столько удобрений, сколько необходимо, чтобы в этом году собрать очень богатый урожай... Так, весьма вероятно, нас ожидает рекордный урожай пшеницы, и мы сможем обеспечить мир этим продовольствием», — отметил он.

Орешкин подчеркнул, что все меры, принимаемые Россией по части удобрений, сводятся лишь к обеспечению предложения на внутреннем рынке, а всё, что выше этого объёма, — «на экспорт на мировой рынок».

При этом поставкам удобрений мешают введённые Западом антироссийские санкции.

«Да, в этом была проблема в последние пару месяцев, потому что, если у тебя нет сухогруза, если у тебя нет партнёра, покупающего удобрения, конечно, поставлять их на мировой рынок очень трудно. Россия готова поставлять больше как продовольствия, так и удобрений, но сделать это очень трудно из-за разрушенной санкциями логистики», — указал он.

Вместе с этим помощник президента России напомнил, что США, осознав проблему, даже решили в своё время снять санкции с российских удобрений.

«Кстати, в какой-то момент, когда Соединённые Штаты осознали проблему, они сняли санкции в отношении российских удобрений. Вначале наложили, а через пару недель сняли. Но Европейский союз эти санкции сохранил. Это безумие. Логики в их шагах нет», — заключил Орешкин.

Ранее российский президент Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги отметил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений, однако для этого нужно снять политически мотивированные ограничения, которые ввели страны Запада.