МИД: Россия будет выполнять обязательства по поставкам товаров АПК и удобрений

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Москва, несмотря на санкции, будет добросовестно выполнять свои обязательства по контрактам в части поставок товаров агропромышленного комплекса и удобрений.

Он отметил, что Россия при любых условиях остаётся ответственным участником мирового рынка.

«Намерены и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части поставок товаров агропромышленного комплекса и удобрений», — цитирует его ТАСС.

По его словам, российская сторона хорошо осознаёт значение этих товаров для социально-экономического развития многих её друзей и партнёров, достижения показателей продовольственной обеспеченности и выполнения целей устойчивого развития.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов отверг обвинения в адрес Москвы в провоцировании продовольственного кризиса.

Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН сообщил о необходимости возвращения на мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины.