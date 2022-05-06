МИД: Россия будет выполнять обязательства по поставкам товаров АПК и удобрений

Короткая ссылка
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Москва, несмотря на санкции, будет добросовестно выполнять свои обязательства по контрактам в части поставок товаров агропромышленного комплекса и удобрений.
МИД: Россия будет выполнять обязательства по поставкам товаров АПК и удобрений
  • Gettyimages.ru

Он отметил, что Россия при любых условиях остаётся ответственным участником мирового рынка.

«Намерены и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части поставок товаров агропромышленного комплекса и удобрений», — цитирует его ТАСС.

По его словам, российская сторона хорошо осознаёт значение этих товаров для социально-экономического развития многих её друзей и партнёров, достижения показателей продовольственной обеспеченности и выполнения целей устойчивого развития.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов отверг обвинения в адрес Москвы в провоцировании продовольственного кризиса.

Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН сообщил о необходимости возвращения на мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить