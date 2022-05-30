Боррель: ЕС нужно договориться с Россией для вывоза украинской пшеницы с Украины
- AP
«Мы смотрим, как вывезти 20 млн т украинской пшеницы. Это непросто. Очевидно, что нужно соглашение с Россией, чтобы использовать морские пути», — цитирует его ТАСС.
Ранее Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить её хранилища зерна.
10 мая президент США Джо Байден заявил, что на Украине изучают способы возвращения 20 млн т зерна из украинских хранилищ на мировой рынок.
9 мая телеканал Das Erste сообщал, что немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен.
8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.