Боррель: ЕС нужно договориться с Россией для вывоза украинской пшеницы с Украины

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейскому союзу нужно договориться с Россией, чтобы вывезти с Украины 20 млн т украинской пшеницы.
Боррель: ЕС нужно договориться с Россией для вывоза украинской пшеницы с Украины
  • AP

«Мы смотрим, как вывезти 20 млн т украинской пшеницы. Это непросто. Очевидно, что нужно соглашение с Россией, чтобы использовать морские пути», — цитирует его ТАСС.

Ранее Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить её хранилища зерна.

10 мая президент США Джо Байден заявил, что на Украине изучают способы возвращения 20 млн т зерна из украинских хранилищ на мировой рынок.

9 мая телеканал Das Erste сообщал, что немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.

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