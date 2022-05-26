Генсек Конференции ООН Гринспен посетит Москву для обсуждения вопроса экспорта удобрений

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Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен посетит Москву для обсуждения вопроса экспорта российских удобрений. Об этом сообщил пресс-секретарь российского постоянного представительства при ООН Фёдор Стржижовский.

«Генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен собирается посетить Москву, чтобы обсудить проблему экспорта российских удобрений», — заявил Стржижовский, его слова приводит ТАСС.

Он также рассказал, что в июне планируется визит в Москву заместителя Генсека ООН Мартина Гриффитса для обсуждения всего спектра вопросов гуманитарного содействия по Украине.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить полный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений.

Он также сообщил, что ООН работает над соглашением о снятии ограничений на экспорт продукции России и Украины.

Как рассказал посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров, ряд африканских стран запросили у России помощь с поставкой удобрений и продовольствия.

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