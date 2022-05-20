Посол Озеров: африканские страны запросили у России помощь с удобрениями и продовольствием

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Ряд африканских стран запросили у России помощь с поставкой удобрений и продовольствия. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров.
Посол Озеров: африканские страны запросили у России помощь с удобрениями и продовольствием
  • РИА Новости

«Много африканских стран — есть список стран, которые запросили у России и помощи, и поставки удобрений и продовольствия», — приводит его слова РИА Новости.

Озеров уточнил, что этим вопросом занимается правительство России.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить полный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений.

Он также сообщил, что ООН работает над соглашением о снятии ограничений на экспорт продукции России и Украины.

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