Посол Озеров: африканские страны запросили у России помощь с удобрениями и продовольствием
- РИА Новости
«Много африканских стран — есть список стран, которые запросили у России и помощи, и поставки удобрений и продовольствия», — приводит его слова РИА Новости.
Озеров уточнил, что этим вопросом занимается правительство России.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить полный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений.
Он также сообщил, что ООН работает над соглашением о снятии ограничений на экспорт продукции России и Украины.