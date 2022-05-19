Медведев: импортёры продуктов питания без поставок из России испытают трудности

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что импортёры пшеницы и других продуктов питания без поставок из России испытают большие трудности.

«Странам — импортёрам нашей пшеницы и других продуктов питания придётся без поставок из России очень туго. А на европейских и прочих полях без наших удобрений вырастет разве что сочный сорняк. Ну что ж… Печально. Сами виноваты», — написал Медведев в своём Telegram.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в кризисе на мировом продовольственном рынке.

До этого китайское издание «Хуаньцю шибао» в своей статье назвало политической провокацией заявления стран G7 о том, что Россия виновата в дефиците пшеницы и продовольственном кризисе.