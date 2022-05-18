Захарова обвинила Запад в кризисе на мировом продовольственном рынке

Кризисные явления на мировом продовольственном рынке прежде всего связаны с ошибками экономической и аграрной политики западных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Запад забывает, что кризисные явления на мировом продовольственном рынке связаны прежде всего с накопленными ошибками и просчётами в макроэкономической, энергетической и аграрной политике непосредственно западных стран», — сказала Захарова на брифинге.

По её словам, односторонние санкции против России обострили данную тенденцию.

Она добавила, что миллионы людей будут подвержены голоду «из-за геополитических амбиций, эгоизма и глупости коллективного Запада».

Ранее китайское издание «Хуаньцю шибао» в своей статье назвало политической провокацией заявления стран G7 о том, что Россия виновата в дефиците пшеницы и продовольственном кризисе.