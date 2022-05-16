«Хуаньцю шибао»: G7 провоцирует слухи о дефиците пшеницы из-за России

Китайское издание «Хуаньцю шибао» в своей статье назвало политической провокацией заявления стран G7 о том, что Россия виновата в дефиците пшеницы и продовольственном кризисе.

Научный сотрудник Института развития сельских районов Китайской академии общественных наук Ху Бинчуань заявил, что отсутствие пшеницы с Украины на глобальном рынке «довольно быстро сгладится» на фоне роста предложений из других стран, включая Россию, Канаду и европейские государства.

«Нам нужно спокойно смотреть в лицо провокаторам, раздувающим угрозу продовольственного кризиса, — приводит слова Ху Бинчуаня РИА Новости.

По его мнению, в мире даже при нынешних высоких ценах на продукты питания вскоре сформируется новый баланс между спросом и предложением в сфере сельскохозяйственной продукции.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин призывает страны G7 прекратить вводить незаконные санкции и направлять военные самолёты и корабли к порогу других стран для демонстрации своей силы.