Генсек ООН призвал обеспечить доступ на мировые рынки для продуктов питания России

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить полный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений.

«Российские продукты питания и удобрения должны иметь полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки», — приводит РИА Новости слова Гутерреша на министерской встрече, организованной США.

По его словам, эффективно разрешить продовольственный кризис невозможно без реинтеграции в мировые рынки продуктов питания украинского производства, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией.

Ранее британский дипломат Аластер Крук в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи рассказал о влиянии санкций в отношении России на мировой рынок продовольствия.

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