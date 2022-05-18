Генсек ООН призвал обеспечить доступ на мировые рынки для продуктов питания России

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить полный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений.

«Российские продукты питания и удобрения должны иметь полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки», — приводит РИА Новости слова Гутерреша на министерской встрече, организованной США.

По его словам, эффективно разрешить продовольственный кризис невозможно без реинтеграции в мировые рынки продуктов питания украинского производства, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией.

Ранее британский дипломат Аластер Крук в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи рассказал о влиянии санкций в отношении России на мировой рынок продовольствия.