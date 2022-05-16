Блинкен и глава МИД Франции Ле Дриан обсудили вопросы продовольственной безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита во Францию обсудил с главой французского МИД Жан-Ивом Ле Дрианом проблему обеспечения мировой продовольственной безопасности.

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Отмечается, что предметом для обсуждения стали «вопросы, имеющие важное значение для двусторонних отношений, особенно необходимость противостоять нестабильности в ситуации с продовольственной безопасностью в мире».

Ле Дриан и Блинкен также обсудили усилия по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее британский дипломат Аластер Крук в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи рассказал о влиянии санкций в отношении России на мировой рынок продовольствия.

Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН сообщил о необходимости возвращения на мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин в ходе заседания СБ ООН заявил, что западные санкции не принесут мира на Украине, а лишь спровоцируют глобальный кризис в продовольственной, энергетической и финансовой сферах.