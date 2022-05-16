США призвали Индию пересмотреть своё решение о запрете экспорта пшеницы из страны

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединённые Штаты призывают Индию пересмотреть свою позицию по вопросу ограничения экспорта пшеницы.

«Мы видели сообщения о решении Индии. Мы призываем страны не ограничивать экспорт, потому что мы думаем, что любые ограничения на экспорт усугубят нехватку продовольствия», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Индия ввела запрет на экспорт пшеницы.

До этого сообщалось, что индийские власти пересмотрели прогноз по производству пшеницы в 2021—2022 годах, сократив его на 5,7%.

9 мая телеканал Das Erste сообщал, что немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.