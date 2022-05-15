Bloomberg: Евросоюз придумал способ обойти собственные санкции для покупки газа у России

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Руководство Евросоюза придумало способ обойти собственные санкции, введённые против России, для покупки российского газа и при этом соблюсти требования Москвы по расчётам в рублях, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: Евросоюз придумал способ обойти собственные санкции для покупки газа у России
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Rogers

Как сообщает агентство, на закрытом заседании 13 мая Еврокомиссия сообщила странам — членам ЕС, что новое руководство к действию допускает открытие в Газпромбанке счетов в евро и долларах.

При этом в ЕК не стали уточнять, нарушает ли открытие рублёвых счетов санкции Евросоюза, тогда как это условие является важным.

Евросоюз также попросит импортёров после оплаты поставок газа в евро или долларах «заявить о полностью выполненных обязательствах».

По словам представителя Германии на встрече, санкции ЕС не должны помешать открытию сразу нескольких счетов в Газпромбанке.

Ранее Bloomberg сообщил, что счета в Газпромбанке для покупки российского газа открыли уже 20 европейских компаний. Также сообщалось, что итальянская энергетическая компания Eni изъявила готовность открыть рублёвый счёт.

По словам премьер-министра Италии Марио Драги, Германия уже начала платить за российский газ в рублях. В частности, немецкая VNG намерена переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли.

В МИД Венгрии отмечали, что не все компании Европы афишируют согласие на схему оплаты газа из России. При этом 27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

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