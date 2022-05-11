Премьер Италии Драги сообщил, что Германия начала платить за российский газ в рублях

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Германия уже начала платить за российский газ в рублях.

«Никто так и не сказал, нарушают ли рублёвые платежи санкции, это такая серая зона. Крупнейший импортёр газа — Германия — уже заплатила в рублях, и большинство импортёров открыли счета в рублях», — приводит РИА Новости слова Драги на пресс-конференции в ходе визита в США.

Ранее стало известно, что немецкая газовая компания VNG намерена переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа.

В Еврокомиссии заявили, что считают требование России платить за газ в рублях «попыткой разделить Евросоюз».

Там также отметили, что не имеют информации о том, сколько европейских компаний готовы платить за российский газ в рублях