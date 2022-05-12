Bloomberg: 20 европейских компаний открыли счета в «Газпромбанке» для покупки газа
- AFP
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Отмечается, что ещё 14 клиентов запросили документы, необходимые для открытия счетов.
Названия компаний не уточняются.
Ранее сообщалось, что Венгрия и ещё девять стран уже открыли счета в российском банке для оплаты газа по правилам, которые предложила Москва. Об этом заявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш. По его словам, другие страны предпочитают об этом не распространяться.