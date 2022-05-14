Новые санкции против России не затронут экспорт продовольствия в развитые страны

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Новые антироссийские санкции не затронут экспорт сельскохозяйственной продукции в развивающиеся страны, следует из коммюнике глав МИД G7 по итогам встречи.
Новые санкции против России не затронут экспорт продовольствия в развитые страны
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«Наши санкции и меры по экспортному контролю против России не направлены и не будут направлены на экспорт основных продуктов питания и сельскохозяйственных ресурсов в развивающиеся страны», — приводит заявление Интерфакс.

Главы МИД стран G7 также заявили, что Россия якобы породила своими действиями «один из самых серьёзных продовольственных и энергетических кризисов» в новейшей истории.

Ранее участники саммита сообщили о готовности продолжить усилия по политической и экономической изоляции России путём введения новых санкций.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин отметил, что рестрикции не принесут мир на Украину, а лишь спровоцируют глобальный кризис в продовольственной, энергетической и финансовой сферах.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что последствия ведения Западом гибридной войны против России ощутят все страны.

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