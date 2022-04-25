«Охота на российские активы»: юристы оценили перспективы исков компаний Коломойского к РФ в США

До середины июня 2022 года Россия должна представить суду округа Колумбия (США) свою позицию по искам контролируемых украинским олигархом Игорем Коломойским компаний. Это следует из опубликованной в американской базе данных судебных документов повестки, переданной в посольство РФ в США в середине апреля. Сумма иска в $34,6 млн — это заявленная «компенсация за экспроприацию крымских активов». Юристы-международники полагают, что Коломойский делает ставку на антироссийские настроения в Штатах, но при этом подчёркивают: взыскания олигарха не могут быть наложены на госсобственность без нарушения закона.

Под «крымскими активами Коломойского» подразумеваются 11 связанных с олигархом юрлиц, владевших заправочными станциями и офисными зданиями в Крыму.

В 2014—2015 годах руководство Крыма приняло решение о национализации 150 объектов Коломойского, расположенных на полуострове.

19 апреля 2019 года арбитражный суд в Женеве, заседающий под эгидой Постоянной палаты Третейского суда (Гаага), обязал Российскую Федерацию выплатить «Укрнафте» и ещё 11 компаниям компенсацию в размере $34,6 млн плюс проценты и судебные расходы.

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Как постановил суд, национализация 30 заправочных станций, автомобилей и зданий, принадлежащих связанным с Коломойским компаниям, является нарушением соглашения между Россией и Украиной о взаимной защите инвестиций.

В России решение сочли неправосудным, потому что у суда в Женеве не было полномочий на рассмотрение дела, и пообещали оспорить его. Пресс-служба Министерства юстиции РФ тогда сообщила, что Россия «не признаёт законность вынесенного решения <...> в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение этого иска».

Судебный ультиматум

9 апреля 2022 года представители Коломойского подали иск в окружной суд штата Колумбия. В нём адвокатское бюро Hughes Hubbard & Reed, действующее в интересах украинских компаний «Рубенор», «Стабил», «Пирсан» и других, просит признать на территории США принятое швейцарским арбитражем решение.

О том, что эти компании контролируются номером четыре украинского Forbes Игорем Коломойским, сообщалось ещё в 2015 году, при первичной подаче иска в Постоянную палату Третейского суда в Гааге.

Сверх установленных швейцарским арбитражем чистых потерь в размере $34,6 млн у судьи округа Колумбия просят взыскать с Российской Федерации проценты от этой суммы (по 1% в год) плюс $4 млн судебных расходов.

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А 15 апреля 2022 года суд штата Колумбия направил повестку Российской Федерации по дипломатическим каналам.

Как выяснил RT из судебной базы США PACER, российское посольство получило бумагу с требованием предоставить свой ответ на иск в течение 60 дней. Если российская сторона не представит свою позицию адвокату истца и суду, она автоматически проиграет иск, сообщают в суде.

На волне негатива

Коломойский подал этот иск именно сейчас, спустя три года после суда в Швейцарии, на общей антироссийской волне, в надежде на быстрый арест российских активов в США, объяснили RT юристы-международники.

У американцев достаточно закрытая судебная система, они признают решение только собственных судов, говорит специалист по международному частному праву адвокат по экономическим преступлениям Антон Аранибар.

«Для того чтобы исполнить в США решение, изданное на территории Великобритании, Европы или других стран, истцу необходимо заново предоставить американскому судье все доказательства, свидетельства, — сказал RT адвокат. — Коломойский своим иском намерен не только признать решение на территории США, но и добиться ареста российских активов в Штатах. Учитывая, что американцы настроены решительно негативно по отношению к России, скорее всего, они с большим удовольствием исполнят решение своего собственного суда».

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Не исключено, считает эксперт, что решение американского суда станет прецедентом и другие украинские бизнесмены, чьи активы остались в Крыму, вслед за Коломойским пойдут искать компенсацию от России в США.

С этим мнением согласился правозащитник юрист-международник Дмитрий Романенко.

«Возможно, Коломойский решил попробовать ускорить этот процесс, когда создалась эта общая враждебная атмосфера», — полагает Романенко.

По закону отбирать суверенные активы другого государства нельзя, напоминает Романенко, но после «разбойничьего» ареста половины золотовалютных резервов России он уже ничему не удивляется.

«Речь идёт о суверенитете активов нашего государства. И активы государства не могут быть арестованы, на них не может быть обращено взыскание, — говорит эксперт. — Но после того, как у нас просто цапнули, ограбили половину золотовалютных активов, не стоит удивляться, если в нарушение международных норм будут обращать взыскание на те активы, на которые по закону обращать взыскание нельзя. Мы уже не находимся в плоскости международных правовых концепций, мы вступаем в плоскость совершенно уже разбойничью».

По нелепым основаниям

Скорее всего, решение женевского арбитража будет признано, и в дальнейшем Коломойский будет предпринимать попытки ареста российских активов в США, полагают эксперты. Но фактическое исполнение решения будет зависеть от того, насколько местные суды сочтут возможным обратить взыскание на те или иные активы, которые удастся найти, отмечают они.

Причём в некоторых случаях олигарху придётся конкурировать с другими претендентами, которые уже начали делить российское имущество за рубежом.

«Идёт охота на наши активы. Нельзя исключать, что Коломойский найдёт какие-то активы России, которые уже арестованы по другим нелепым основаниям, — говорит Романенко. — Тогда он окажется в ситуации, когда он это арестовать не может».

Это только один из международных исков, которые структуры Коломойского подали к России. С января по июнь 2015 года в Гаагский арбитраж было подано шесть подобных исков от украинского Приватбанка, его экс-владельца Игоря Коломойского, «Укрнафты» и целого ряда других связанных с бизнесменом лиц и компаний.

Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не считает себя стороной по этому делу.

«Россия никак не была представлена (на этом суде) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной (процесса) в данном случае», — сказал Песков.

При этом самому украинскому олигарху в США вряд ли будут рады. Год назад, в марте 2021-го, США ввели персональные санкции против Коломойского за масштабную коррупцию, к которой, по мнению Госдепа, олигарх был причастен в бытность губернатором Днепропетровской области Украины.