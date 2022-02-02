«В корне лживое заявление»: Антонов ответил на обвинения России в применении химоружия и «захвате» других государств

Слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Москва якобы применяла химическое оружие и осуществила «захват» других государств, лживы и не имеют под собой оснований, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он призвал американских коллег «смотреть в зеркало» перед тем, как обвинять других. Дипломат напомнил, что США — единственная страна, не ликвидировавшая национальные арсеналы химоружия, а с их «кровавыми» экспериментами по «демократизации» столкнулись государства из разных уголков мира.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал лживым и безосновательным заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Москва якобы применяла химическое оружие и осуществила «захват» других государств.

«Заявление официального представителя Белого дома в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества, — сказал Антонов. — Призываем коллег почаще смотреть в зеркало перед тем, как обвинять или читать нравоучения другим».

Дипломат напомнил, что Штаты остаются единственной страной мира, которая не выполнила обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и не ликвидировала национальные арсеналы химоружия. По его словам, Россия полностью уничтожила имевшиеся запасы, что было признано международным сообществом.

«Свои построенные на откровенном вранье фантазии о якобы использовании нашей страной химического оружия США так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством, — пояснил он. — Ждём от Вашингтона конкретных действий по освобождению мира от боевых отравляющих веществ».

Отвечая на обвинения в «захвате» Россией других государств, посол подчеркнул, что эти высказывания «не имеют под собой оснований». Он отметил, что современная история США напоминает хронологию военных операций в разных уголках мира. Агрессивность внешней политики Вашингтона испытали на себе Югославия, Ирак, Ливия, Сирия и Афганистан: «Кровавые эксперименты Вашингтона по «демократизации» мира ничего, кроме хаоса, нестабильности, а также гибели людей, не принесли».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, помимо вышеуказанных обвинений, назвала Россию «страной-агрессором» и сравнила её с лисой, которая кричит о страхе перед курами.

Она также выразила недовольство тем фактом, что один из журналистов в ходе брифинга высказал мнение, что для снижения напряжённости вокруг Украины необходимы обоюдные усилия по деэскалации, в том числе со стороны Вашингтона.

«Наша роль, роль Соединённых Штатов — работать вместе с другими странами по всему миру, чтобы дверь для дипломатии оставалась открытой, поскольку для нас, безусловно, предпочтительнее всего добиться деэскалации и предотвратить вторжение. Но принять соответствующее решение предстоит президенту Путину. Это не одно и то же. Я считаю, что нам нужно с осторожностью относиться к сравнению одного с другим так, словно речь идёт об одном и том же», — заявила Псаки.

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Она также объяснила, почему Штаты в превентивном порядке не вводят санкции в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины: «Некоторые санкции мы уже ввели, но я бы сказала, что для нас это важный рычаг давления при обсуждениях».

Возможный конфликт

Полномасштабный военный конфликт на украинской территории может произойти, когда США сформируют коалицию из стран — членов НАТО, готовых полноценно воевать с Россией, но без непосредственного участия в боевых действиях американских воинских формирований. Об этом говорится в статье в журнале «Военная мысль», выпускаемом для генералов, адмиралов и офицеров российских вооружённых сил.

Как указывается в публикации, пока Вашингтону выгодно поддерживать «вялотекущий военный конфликт» в Донбассе — на его фоне они укрепляют собственные позиции по периметру юго-западных границ РФ. Тогда как при развязывании крупных боевых действий США рискуют потерять управление над «марионеточным руководством Украины».

«Тенденции по участившимся в последние годы конфликтам по периметру территории РФ весьма показательны. Анализируя конфликты последнего десятилетия, следует констатировать, что США последовательно взят курс на военную конфронтацию с Россией не только в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии и на Дальнем Востоке (там и с Китаем)», — отметили авторы статьи.

Мнением относительно военных действий, развязанных против России, также поделился президент РФ Владимир Путин. Накануне в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном он напомнил, что в доктринальных документах Украины говорится о намерении «вернуть» Крым, в том числе военным путём.

«Представим себе, что Украина является членом НАТО: напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и в Румынии, — кто помешает-то! — и начинает операции в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина — страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», — пояснил глава государства.