Постпред России Небензя назвал провокацией заседание СБ ООН по Украине

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал провокацией заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.
Постпред России Небензя назвал провокацией заседание СБ ООН по Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Spencer Platt

«Мы заявили вчера на заседании, которое было созвано США, что изложение этих вещей так, как они это сделали вчера — оно подобно призыву к войне. Это действительно была провокация», — приводит РИА Новости слова Небензи в ходе брифинга.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала «абсолютным успехом» заседание СБ ООН по Украине.

В свою очередь, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины можно назвать успешным только с точки зрения нагнетания истерии и хайпа.

The Washington Post рассказала о словесной перепалке в ходе заседания Совета Безопасности ООН между постпредами России и США Небензей и Томас-Гринфилд.

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