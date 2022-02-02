Постпред России Небензя назвал провокацией заседание СБ ООН по Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал провокацией заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.

«Мы заявили вчера на заседании, которое было созвано США, что изложение этих вещей так, как они это сделали вчера — оно подобно призыву к войне. Это действительно была провокация», — приводит РИА Новости слова Небензи в ходе брифинга.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала «абсолютным успехом» заседание СБ ООН по Украине.

В свою очередь, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины можно назвать успешным только с точки зрения нагнетания истерии и хайпа.

The Washington Post рассказала о словесной перепалке в ходе заседания Совета Безопасности ООН между постпредами России и США Небензей и Томас-Гринфилд.