Постпред России Небензя назвал провокацией заседание СБ ООН по Украине
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«Мы заявили вчера на заседании, которое было созвано США, что изложение этих вещей так, как они это сделали вчера — оно подобно призыву к войне. Это действительно была провокация», — приводит РИА Новости слова Небензи в ходе брифинга.
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала «абсолютным успехом» заседание СБ ООН по Украине.
В свою очередь, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины можно назвать успешным только с точки зрения нагнетания истерии и хайпа.
The Washington Post рассказала о словесной перепалке в ходе заседания Совета Безопасности ООН между постпредами России и США Небензей и Томас-Гринфилд.