Постпред США при ООН Томас-Гринфилд назвала «абсолютным успехом» заседание СБ по Украине

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что заседание Совета Безопасности по Украине является «абсолютным успехом».

«Для нас это был абсолютный успех, в том смысле, что мы позволили миру услышать то, что мы слышали от русских», — цитирует ТАСС Томас-Гринфилд.

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что заседание Совета Безопасности ООН по Украине, организованное по запросу США, является примером мегафонной дипломатии.

Ранее Китай выступил против проведения инициированного США заседания СБ ООН по Украине.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что нагнетание истерии вокруг якобы готовящегося «вторжения» России наносит вред самой Украине.