Зампостпреда России при ООН назвал заседание СБ по Украине примером мегафонной дипломатии

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине, организованное по запросу США, является примером мегафонной дипломатии. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Как мы и ожидали, это был не более чем пиар-трюк, классический пример «мегафонной дипломатии». Ни одного факта, лишь обвинения и беспочвенные утверждения. Дипломатия США в своём худшем проявлении», — написал Полянский в Twitter.

As we expected, it was nothing but a PR stunt, classic example of “megaphone diplomacy”. No facts, only allegations and unsubstantiated claims. US diplomacy at its worst 👎🏻 Thanks to 4 our colleagues 🇨🇳 🇮🇳 🇬🇦 🇰🇪 who were brave to withstand US hand-twisting before the vote https://t.co/CJgkvFJnl1 — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) February 1, 2022

Он поблагодарил Китай, проголосовавший против проведения заседания, а также выразил признательность воздержавшимся от голосования Габону, Кении и Индии.

Ранее Китай выступил против проведения инициированного США заседания СБ ООН по Украине.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что нагнетание истерии вокруг якобы готовящегося «вторжения» России наносит вред самой Украине.