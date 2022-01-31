Постпред при ООН Небензя: истерия вокруг «вторжения» России наносит вред самой Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что нагнетание истерии вокруг якобы готовящегося «вторжения» России наносит вред самой Украине.

«Вы прекрасно понимаете, что стремление наших американских коллег нагнетать истерию вокруг своих же утверждений о якобы готовящейся российской агрессии задействует в том числе трибуну Совбеза, ставит наших коллег по Совету безопасности в крайне неудобное положение», — заявил Ненбезя.

По его словам, «нагнетание истерии наносит Украине не меньший вред».

Постпред России добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский просил западные страны «не нагнетать беспочвенную истерику вокруг нахождения российских войск у границы».

Ранее глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.