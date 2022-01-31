Китай выступил против проведения инициированного США заседания СБ ООН по Украине

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Китай выступает против проведения инициированного США заседания в Совете Безопасности ООН по вопросу Украины, заявил китайский постпред при всемирной организации Чжан Цзюнь.
Китай выступил против проведения инициированного США заседания СБ ООН по Украине
  • ©Ma Delin/China News Service
  • Gettyimages.ru

«Китай выступает против проведения этого открытого заседания в Совете Безопасности по инициативе США. Постоянный представитель США при ООН в своём письме на имя председателя СБ от 7 января заявила, что причина, почему США просили о проведении данного заседания, — это развёртывание Россией вооружённых сил на границе с Украиной, которое является «угрозой международному миру и безопасности», — сказал дипломат.

Китай не может согласиться с такой точкой зрения, подчеркнул он.

По его словам, в последнее время наблюдается напряжённость вокруг Украины, а некоторые страны под руководством США заявляют о «скорой войне».

«Россия неоднократно заявляла, что не планирует начинать какие-либо военные действия, а Украина отметила, что ей война и не нужна. В таких условиях какова основа для озабоченности стран и по какой причине они настаивают на том, что будет война?» — сказал постоянный представитель Китая.

В Нью-Йорке по запросу США проходит заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал инициированную США встречу пиар-трюком, позорным для репутации Совбеза.

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