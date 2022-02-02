Профессор Клепацкий прокомментировал перепалку постпредов России и США в ООН

Почётный профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий прокомментировал словесную перепалку постоянных представителей России и США при ООН Василия Небензи и Линды Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Ответное слово предусматривается протоколом, это предусматривается всеми его принципами и нормами. Это вещь совершенно нормальная, если речь идёт о споре, а такое на заседаниях Совбеза случается. (Постпред России при ООН Василий. — RT) Небензя отреагировал на то, что было сказано партнёром, здесь нет никакого нарушения», — заявил Клепацкий в эфире радио Sputnik.

Он назвал дикой форму общения американских дипломатов.

«Уже довольно приличное время американцы — неважно, в Госдепе, в прессе или где-то ещё — не выдерживают каких-то норм приличного общества, они могут сказать всё что угодно. Это совершенно мерзкая форма поведения, и они при этом называют себя «цивилизованным миром», — отметил Клепацкий.

Ранее The Washington Post рассказала о словесной перепалке в ходе заседания Совета Безопасности ООН между постпредами России и США Небензей и Томас-Гринфилд.

В ответ на заявления американской стороны Небензя заявил, что США сами провоцируют эскалацию ситуации вокруг Украины путём ложных обвинений.