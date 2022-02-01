Полянский: заседание СБ по Украине было успешным только с точки зрения нагнетания истерии

Прошедшее накануне заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины, инициированное США, было «успешным» только с точки зрения нагнетания истерии и хайпа, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 24».

«Всё зависит от тех критериев, которые вы применяете... Если она (постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. — RT) вписывает это заседание Совбеза в стратегию США по нагнетанию давления, истерии, хайпа, то, наверное, оно действительно было успешным», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, Совбез — это не место для таких «политических упражнений», направленных на реализацию внутриполитических задач.

По мнению постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, заседание СБ ООН по Украине стало «абсолютным успехом», так как американская сторона позволила «миру услышать то, что слышала от русских».

Как отмечал постпред России при ООН Василий Небензя, нагнетание истерии вокруг якобы готовящегося «вторжения» России наносит вред самой Украине.

Китай во время мероприятия выступил против проведения инициированного США заседания СБ ООН.