Антонов назвал «в корне лживым» заявление Госдепа о якобы применении Россией химоружия

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Заявление официального представителя Белого дома Джен Псаки о якобы использовании России химического оружия является в корне лживым и направленным на демонизацию Москвы в глазах мирового сообщества. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Заявление официального представителя Белого дома — в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества. Свои построенные на откровенном вранье фантазии о якобы использовании нашей страной химического оружия США так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством», — заявил Антонов.

Он напомнил, что США — единственная страна, не ликвидировавшая национальные арсеналы химоружия в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

«Российская Федерация же полностью уничтожила имевшиеся запасы данного вида вооружений. Этот факт получил международное признание. Ждём от Вашингтона конкретных действий по освобождению мира от боевых отравляющих веществ», — заключил Антонов.

Ранее глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли России Олег Рязанцев заявил, что Москва призвала Вашингтон досрочно завершить процесс химдемилитаризации.

В сентябре зампомощника министра обороны США Брэнди Вэнн заявила, что Соединённые Штаты рассчитывают завершить процесс ликвидации своего арсенала химических вооружений в 2023 году.

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