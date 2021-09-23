Пентагон: США планируют завершить ликвидацию химоружия в 2023 году

Заместитель помощника министра обороны США Брэнди Вэнн заявила, что Соединённые Штаты рассчитывают завершить процесс ликвидации своего арсенала химических вооружений в 2023 году.

«Конечно, в плане обязательств, установленных (для правительства США американским) законодательством, мы должны иметь в виду крайний срок, приходящийся на 31 декабря 2023 года. Конгресс (США) велел нам ликвидировать к этому времени (арсенал американских боевых отравляющих веществ)», — приводит ТАСС её слова.

При этом она отметила, что США постараются уложиться к сентябрю 2023 года.

«Императивно для нашей национальной безопасности уложиться в крайние сроки», — подчеркнула Вэнн.

В 2019 году в МИД Ирана призвали США полностью уничтожить свои запасы химоружия.