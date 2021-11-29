Россия призвала США досрочно завершить процесс химдемилитаризации

Москва призвала Вашингтон, как единственного обладателя химоружия, досрочно завершить процесс химдемилитаризации, заявил глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли России Олег Рязанцев.

Он привёл в пример досрочное завершение ликвидации доставшегося России от СССР крупнейшего в мире химического арсенала.

«Призываем США, как единственного на сегодняшний день обладателя химоружия, последовать нашему примеру и досрочно завершить процесс химдемилитаризации», — цитирует РИА Новости заявление Рязанцева.

В сентябре зампомощника министра обороны США Брэнди Вэнн заявила, что Соединённые Штаты рассчитывают завершить процесс ликвидации своего арсенала химических вооружений в 2023 году.