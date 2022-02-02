Пресс-секретарь Белого дома Псаки сравнила Россию с лисой, «кричащей с крыши курятника»

Короткая ссылка
Политика России по отношению к Украине напоминает действия лисы, кричащей с крыши курятника о своём страхе перед курами. Такое сравнение привела пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Пресс-секретарь Белого дома Псаки сравнила Россию с лисой, «кричащей с крыши курятника»
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта. И когда вы видите, что президент (России Владимир. — RT) Путин кричит о боязни Украины и украинцев, это не следует интерпретировать как декларацию факта. Мы знаем, кто в этом случае лиса», — приводит РИА Новости слова Псаки в ходе брифинга.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал Украину геополитической картой в российско-американских отношениях.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Украина является для США инструментом для сдерживания развития России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить