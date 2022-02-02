Пресс-секретарь Белого дома Псаки сравнила Россию с лисой, «кричащей с крыши курятника»

Политика России по отношению к Украине напоминает действия лисы, кричащей с крыши курятника о своём страхе перед курами. Такое сравнение привела пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта. И когда вы видите, что президент (России Владимир. — RT) Путин кричит о боязни Украины и украинцев, это не следует интерпретировать как декларацию факта. Мы знаем, кто в этом случае лиса», — приводит РИА Новости слова Псаки в ходе брифинга.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал Украину геополитической картой в российско-американских отношениях.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Украина является для США инструментом для сдерживания развития России.