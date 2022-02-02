Небензя назвал Украину геополитической картой в отношениях России с США

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Украина является геополитической картой в российско-американских отношениях, заявил в ходе брифинга постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя назвал Украину геополитической картой в отношениях России с США
  • AP
  • © Richard Drew

«Украина стала геополитической картой в наших отношениях с США и некоторыми западными странами. У нас ощущение, что США не заинтересованы в разрешении этого кризиса», — цитирует Небензю РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Украина является для США инструментом для сдерживания развития России.

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