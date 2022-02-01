Путин заявил, что для США Украина является инструментом для сдерживания России

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Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Украина является для США инструментом для сдерживания развития России.
Путин заявил, что для США Украина является инструментом для сдерживания России
  • РИА Новости

«Те же США не столько заботятся о безопасности Украины, хотя может быть и думают об этом, но где-то на втором плане. Самая главная их задача — сдерживание развития России. В этом смысле сама Украина — это просто инструмент достижения этой цели», — заявил Путин.

По его словам, это можно сделать разными путями: «втянув Россию в вооружённый конфликт и заставив союзников в Европе ввести против Москвы жёсткие санкции или втянув Украину в НАТО и наставив там ударных систем».

Ранее постпред России при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя назвал ситуацию вокруг Украины попыткой Запада вбить клин в российско-украинские отношения.

Он также добавил, что Запад не учитывает интересы украинского народа в своей «разрушительной игре», его задача заключается в том, чтобы не допустить естественного братского сосуществования России и Украины и их народов.

Небензя выразил опасение, что саботаж минских договорённостей может закончиться развалом Украины.

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