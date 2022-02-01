Путин заявил, что для США Украина является инструментом для сдерживания России
- РИА Новости
«Те же США не столько заботятся о безопасности Украины, хотя может быть и думают об этом, но где-то на втором плане. Самая главная их задача — сдерживание развития России. В этом смысле сама Украина — это просто инструмент достижения этой цели», — заявил Путин.
По его словам, это можно сделать разными путями: «втянув Россию в вооружённый конфликт и заставив союзников в Европе ввести против Москвы жёсткие санкции или втянув Украину в НАТО и наставив там ударных систем».
Ранее постпред России при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя назвал ситуацию вокруг Украины попыткой Запада вбить клин в российско-украинские отношения.
Он также добавил, что Запад не учитывает интересы украинского народа в своей «разрушительной игре», его задача заключается в том, чтобы не допустить естественного братского сосуществования России и Украины и их народов.
Небензя выразил опасение, что саботаж минских договорённостей может закончиться развалом Украины.