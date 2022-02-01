Небензя рассказал о планах Запада «вбить клин» между Россией и Украиной
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«Происходящее сегодня — ещё одна попытка вбить клин между Россией и Украиной», — приводит РИА Новости слова Небензи на заседании Совета Безопасности ООН.
Он назвал провокационными заявления Запада о «грядущей войне» на Украине.
«Вы как будто призываете к этому, хотите и ждёте, когда это произойдёт. Как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы. Это несмотря на то, что мы постоянно опровергаем эти обвинения», — заметил Небензя.
Он также добавил, что Запад не учитывает интересы украинского народа в своей «разрушительной игре», его задача заключается в том, чтобы не допустить естественного братского сосуществования России и Украины и их народов.
Небензя выразил опасение, что саботаж минских договорённостей может закончиться развалом Украины.