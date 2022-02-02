«Не увидели учёта наших ключевых требований»: Путин заявил, что США проигнорировали основные вопросы РФ по безопасности

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Сергей Гусаров
США и другие страны НАТО проигнорировали ключевые российские озабоченности в сфере безопасности, заявил Владимир Путин, комментируя полученные ответы на предложения Москвы. По словам президента, аргументы стран Запада о возможности государств свободно выбирать способы обеспечения своей защиты не учитывают вторую часть формулы неделимости безопасности, согласно которой недопустимо укреплять оборону за счёт других.
Путин заявил, что США проигнорировали основные вопросы РФ по безопасности
  • globallookpress.com
  • © Bai Xueqi/XinHua

Соединённые Штаты и другие страны Североатлантического альянса проигнорировали основные озабоченности Москвы, изложенные в предложениях о предоставлении России юридических гарантий безопасности. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном.

«Внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы, но уже сейчас понятно... что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учёта трёх наших ключевых требований», — сказал Путин.

Президент уточнил, что речь идёт о недопущении расширения НАТО, отказе от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также о возврате военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

Как напомнил глава государства, после распада СССР на Западе обещали не продвигать инфраструктуру альянса на восток «ни на один дюйм». Однако сейчас в состав блока входят государства Прибалтики, Польша, Румыния.

«Сказали одно — сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, просто обманули. Потом США вышли из Договора по противоракетной обороне... И теперь пусковые установки ПРО находятся в Румынии и скоро будут в Польше. А там стоят установки Mk 41, на которые можно устанавливать «Томагавки» — это уже не противоракеты, а ударные системы, которые будут покрывать нашу территорию на тысячи километров. Разве это не угроза для нас?» — сказал президент.

Он напомнил, что, игнорируя российские озабоченности, США и НАТО ссылаются на право государств самостоятельно определять способы обеспечения своей обороны. Однако при этом опускается вторая часть формулы неделимости безопасности — недопустимость её укрепления за счёт других, подчеркнул Путин.

Рассуждая о перспективах вступления Украины в НАТО, президент высказался о планах Киева, обозначенных в доктринальных документах — намерении «вернуть» Крым, в том числе военным путём.

«Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО. Напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же как в Польше и в Румынии (кто помешает?) — и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория, вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина — страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», — заключил президент.

Напомним, Владимир Путин в ходе состоявшихся 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом высказался о необходимости получения юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений.

15 декабря российская сторона направила западным партнёрам проекты соглашений с Соединёнными Штатами и НАТО по вопросам безопасности. Российский МИД обнародовал оба документа 17 декабря. В период с 10 по 13 января 2022 года состоялись переговоры российских делегаций с представителями США, НАТО и ОБСЕ.

26 января Москва получила письменные ответы от Вашингтона и Североатлантического альянса на предложения по гарантиям безопасности.

Однако глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что поступившие ответы свидетельствуют о «существенных расхождениях в понимании фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности».

Развёрнутый комментарий на эту тему был 28 января направлен министрам иностранных дел США, Канады и ряда европейских стран. 1 февраля был обнародован его текст.

Переговоры Путина и Орбана

Прошедшие в Москве переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана продлились почти пять часов. По словам российского президента, стороны за это время обсудили «практически все» вопросы отношений. Во время открытой части переговоров Путин обратил внимание на сотрудничество России и Венгрии в энергетической сфере, упомянув о строительстве АЭС «Пакш».

«Энергетика в целом занимает большое место в нашем сотрудничестве. 55% потребляемой Венгрией нефти, 80% природного газа поступает из России, всё работает стабильно», — сказал Путин.

Говоря о поставках газа, российский президент напомнил о подписанных в прошлом году двух долгосрочных контрактах с Будапештом, которые действуют до 2036 года. Путин подчеркнул, что благодаря этим соглашениям Венгрия покупает российский существенно дешевле рыночной цены в Европе.

Венгерский премьер высоко оценил сотрудничество с Россией в энергетических вопросах, а также российскую поддержку в сфере борьбы с COVID-19. Наряду с этим Орбан высказался о ситуации с безопасностью в Европе.

«Мой сегодняшний визит — это отчасти ещё и миссия мира. И я хотел бы заверить в том, что ни один из руководителей Европейского союза, стран-членов, не хотел бы войны», — сказал Орбан. Он добавил, что ЕС выступает за «политические решения и взаимовыгодные соглашения».

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