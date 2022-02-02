Антонов: слова о якобы «захвате» Россией других государств безосновательны

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Высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы «захвате» Россией других государств безосновательны. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Обвинения в наш адрес в «захвате» других государств также не имеют под собой оснований. Россия придерживается принципа «невмешательства» в дела зарубежных стран и строго следует международному праву. В отличие от США, чья современная история больше напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара», — заявил Антонов.

В качестве примеров он напомнил о политике США в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане.

Ранее в российском постпредстве при ООН назвали лицемерием попытки США представить свою политику в Афганистане как успех.

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