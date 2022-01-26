В постпредстве России при ООН назвали лицемерной оценку США их политики в Афганистане

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Попытки США представить свою политику в Афганистане как успех выглядят лицемерными. Об этом заявили в российском постпредстве при ООН.
В постпредстве России при ООН назвали лицемерной оценку США их политики в Афганистане
  • AP
  • © Sgt. Isaiah Campbell/U.S. Marine Corps

«Лицемерными выглядят попытки администрации США представить свою политику в Афганистане как успех. Итог двадцатилетнего присутствия войск США и их союзников по НАТО едва ли можно считать победой. Скорее, наоборот», — говорится в заявлении ведомства.

В постпредстве России напомнили, что войска Соединённых Штатов пришли на территорию Афганистана с целью борьбы с терроризмом.

«Однако в действительности их (США. — RT) приход в страну лишь способствовал укреплению ее статуса рассадника терроризма и наркотиков. За эти годы наряду с присутствовавшими в Афганистане «Аль-Каидой»* и связанными с нею группировками появилось и прочно укрепило свое влияние ИГИЛ**. Рост наркопроизводства достиг небывалых пределов», — отмечается в сообщении.

В результате политики США в Афганистане страна превратилась в «международного иждивенца без какой-либо перспективы самостоятельного развития».

В сентябре российский президент Владимир Путин заявил, что уход американцев и их союзников из Афганистана привёл к возникновению новой кризисной ситуации.

Бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи заявил, что уход США из Афганистана является ошибкой.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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