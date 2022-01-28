«Брюссель продолжает деструктивную политику»: МИД расширил список невъездных в Россию представителей ЕС

Россия расширила список представителей стран Евросоюза и институтов ЕС, которым запрещён въезд в страну. В перечень попали руководители отдельных европейских ЧВК, а также представители силовых структур и органов законодательной и исполнительной власти ряда стран — членов Евросоюза. В МИД отметили, что они несут персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и насаждение ущемляющих права русскоязычных жителей мер.

Россия расширила список представителей стран Евросоюза и институтов ЕС, которым запрещён въезд в страну. Об этом сообщили в МИД. Соответствующая нота была направлена в представительство Европейского союза.

В перечень попали руководители отдельных европейских ЧВК, а также представители силовых структур и органов законодательной и исполнительной власти ряда стран — членов Евросоюза, «несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и «насаждение» мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ».

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что такое решение принято на основе взаимности и паритетности на фоне того, что Брюссель продолжает «неправомерную, деструктивную и бессмысленную» политику односторонних ограничений в отношении Москвы.

«На регулярной основе в Брюсселе штампуются дискриминационные решения, произвольно ограничивающие в правах соотечественников и российские организации. Основанием для их принятия уже традиционно выступают бездоказательные, а порой и откровенно абсурдные обвинения», — пояснили в МИД.

В российском ведомстве призвали Брюссель отказаться от заведомо тупиковой санкционной политики в отношении России и её союзников.

«Это — важная предпосылка к восстановлению стабильности и безопасности на евроатлантическом пространстве, а также к нормализации климата международных отношений», — подчеркнули в МИД.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Политолог Руслан Бальбек в разговоре с RT отметил, что Запад не понимает термин «переговоры», а понимает только силу и принцип взаимности.

«А так как никого бить мы не собираемся, то просто ответим зеркально. Не факт, что это будет отрезвляющим душем для некоторых европейских политиков, но отвечать взаимностью мы просто обязаны. Не мы это начали, но вынуждены в этом действии участвовать», — заметил эксперт.

Введение ответных санкций — абсолютно правильный и логичный шаг, заявил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

«В дипломатии и международных отношениях всегда руководствуются принципом взаимности. Мы неоднократно видели, как российские компании, российские структуры, а также граждане оказывались в санкционных списках ЕС и США и не могли попасть на территорию Евросоюза. Несправедливое ограничение прав наших граждан должно натолкнуться на такой же симметричный ответ», — подчеркнул специалист.

Он обратил внимание, что Запад, сталкиваясь с зеркальными шагами Москвы, заявляет, что это наносит ущерб двусторонним отношениям. При этом в ЕС умалчивают, что Россия всегда лишь отвечает и никогда не делает первый шаг в контексте санкционных списков.

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«Доходит до того, что совсем недавно, как мы помним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд не могла попасть на территорию нашей страны, чтобы заниматься своей профессиональной деятельностью, потому что была замечена среди людей, которые постоянно пытались насадить антироссийскую повестку. Как помним, американцы очень просили исключить её из списка. Это произошло — правда, в обмен на то, что точно так же наш специалист может посетить территорию США», — напомнил эксперт.

Напомним, 30 апреля 2021 года МИД России в ответ на санкции Евросоюза опубликовал список невъездных в страну чиновников ЕС. В список вошли восемь человек, включая занимавшего тогда пост председателя Европарламента Давида Сассоли.

Представитель ведомства Мария Захарова в интервью YouTube-каналу «Sputnik на русском» отмечала, что введённые Москвой санкции — исключительно «ответные меры на те абсолютно недружественные, а иногда и враждебные действия, которые мы видим со стороны коллективного Запада».

До этого, 2 марта 2021-го, Евросоюз ввёл санкции в отношении председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы Росгвардии Виктора Золотова, главы ФСИН Александра Калашникова и генпрокурора Игоря Краснова. Кроме того, 22 марта ЕС включил в санкционный список зампредседателя правительства Чеченской Республики Абузайда Висмурадова и экс-главу полиции города Аргун Аюба Катаева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что Москва считает «абсолютно неприемлемыми» любые ограничения, подобные введённым, поскольку они вредят «и без того находящимся в плачевном состоянии» отношениям с США и Евросоюзом.