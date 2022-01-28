Энергетик Марцинкевич прокомментировал возможность новых санкций против России

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Эксперт по энергетической безопасности Борис Марцинкевич прокомментировал сообщения о том, что власти Евросоюза и Великобритании разрабатывают пакет санкций на случай возможной эскалации ситуации вокруг Украины.
Энергетик Марцинкевич прокомментировал возможность новых санкций против России
  • РИА Новости

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он выразил мнение, что европейскому рынку в случае ограничений против России стоит готовиться к серьёзным убыткам.

Что касается санкций в сфере технологий, то это преодолимо, считает Марцинкевич.

«У нас практически готов к первым испытаниям флот гидроразрыва пласта для наших пород, не для североамериканских. Сделано при помощи компании «Алмаз-Антей». У нас идёт производство теплообменников, погружных насосов для производства СПГ, не так быстро, как хотелось бы, но всё можно сделать», — сказал он.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что новые ограничительные меры разрабатываются при поддержке США и нацелены на ограничение финансирования и передачи технологий для новых газовых проектов России.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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