Против пиратства и терроризма: как совместное учение России и Египта укрепит безопасность в Средиземном море

В пятницу, 3 декабря, в районе Александрийского залива стартуют российско-египетские военно-морские манёвры «Мост дружбы — 2021». От России в тренировках примет участие отряд кораблей Черноморского флота: фрегат «Адмирал Григорович» с палубным вертолётом на борту, патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и спасательный буксир СБ-742. Цель манёвров — подготовка и планирование совместных действий по защите ограниченных морских районов от разных угроз, отработка алгоритмов поисково-спасательных операций и досмотра подозрительных судов. Эксперты отмечают, что интенсивная кооперация Москвы и Каира в оборонной сфере свидетельствует об их желании обезопасить судоходство в акватории Средиземного моря от действий пиратов и экстремистов. Кроме того, как прогнозируют аналитики, взаимодействие РФ и Египта по линии военно-технического сотрудничества будет лишь углубляться.

3 декабря стартует российско-египетское военно-морское учение «Мост дружбы — 2021», сообщило Министерство обороны РФ.

«В ходе мероприятия, проводимого в восточной части Средиземного моря в районе Александрийского залива, российские и египетские боевые корабли будут действовать под руководством объединённого штаба учения, по единому плану и выполнят учебные задачи по отражению атак, по досмотру подозрительных судов, по организации противовоздушной обороны и пополнению запасов в море с вертолёта», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Отмечается также, что цель учения, которое продлится до 10 декабря, — подготовка и планирование совместных действий, направленных на защиту «ограниченных морских районов от различных угроз», на осуществление поисково-спасательных операций и досмотр подозрительных судов.

От России в манёврах примет участие отряд кораблей Черноморского флота: фрегат «Адмирал Григорович» с палубным вертолётом на борту, патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и спасательный буксир СБ-742.

Как сообщили в Минобороны РФ, в Александрию уже прибыла российская делегация под руководством командира Новороссийской военно-морской базы ЧФ контр-адмирала Виктора Кочемазова.

«Мост дружбы»

Напомним, российско-египетское учение «Мост дружбы» проходит с 2015 года.

В 2020 году оно впервые проводилось в акватории Чёрного моря с заходом кораблей-участников в порт Новороссийска. Тогда перед военными двух стран стояла задача по укреплению и развитию военного сотрудничества между ВМС Египта и ВМФ России «в интересах безопасности и стабильности в море», а также обмен опытом «по отражению различных угроз в районах интенсивного судоходства».

Как сообщало Минобороны РФ, во время учения в прошлом году основные мероприятия проводились в рамках морской фазы.

«Российские и египетские моряки отработали комплекс совместных учений, в том числе по поиску и спасению утопающего, по проводке за тралами, по отражению атаки малоразмерных средств условного противника, по организации пополнения запасов в море траверзным способом, а также по досмотровым операциям в отношении подозрительных судов», — говорилось в сообщении ведомства.

В рамках этих манёвров российские и египетские военнослужащие также успешно провели совместные артиллерийские стрельбы по надводной и воздушной целям и по плавающим минам условного противника.

В учениях «Мост дружбы — 2020» с российской стороны были задействованы силы Черноморского флота, в том числе фрегат «Адмирал Макаров», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру». От Египта в тренировках тогда приняли участие фрегат «Александрия», корвет «Эль-Фатех» и ракетный катер «М. Фахми».

Во время итоговой конференции представители объединённого руководства учением от России и Египта назвали проведение «Моста дружбы — 2020» успешным, несмотря на сложные гидрометеорологические условия.

«Заточены на борьбу с пиратством»

Как отметил в разговоре с RT военный эксперт Алексей Леонков, проведение учения «Мост дружбы — 2021» свидетельствует о желании двух стран обеспечить безопасность судоходства в акватории Средиземного моря.

«И это крайне важная международная задача. Россия демонстрирует свою готовность помогать Египту разыскивать и задерживать пиратов. Ведь из-за их неправомерных действий страдают обычно гражданские суда, у которых нет должной защиты и которые часто захватывают со всеми вытекающими последствиями», — пояснил Леонков.

По его словам, специфика манёвров «Мост дружбы — 2021» заключается в том числе в отработке элементов боевой слаженности военно-морских сил России и Египта.

Учение Военно-морского флота России и Военно-морских сил Арабской Республики Египет «Мост дружбы — 2020»

© Министерство обороны РФ

«Это необходимо на тот случай, если в будущем понадобится действовать сообща, например по предотвращению пиратства или освобождению судов, которые захвачены террористами. Такого рода тренировки помогут морякам двух стран координировать свои действия. Поэтому есть понятие общего штаба, совместных упражнений, чтобы выявить сложности во взаимодействии, а затем их устранить. Тогда уже реальные операции будут проходить успешно», — говорит эксперт.

Леонков добавил, что корабельный состав, который принимает участие в учениях «Мост дружбы — 2021», подбирался с учётом поставленных перед военными задач.

«Неслучайно в манёврах будет задействован именно фрегат «Адмирал Григорович» с палубным вертолётом на борту, патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и спасательный буксир СБ-742. Все эти суда заточены в том числе на борьбу с пиратством», — сказал он.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что стартовавшие учения «Мост дружбы — 2021» свидетельствуют о желании двух стран обеспечить безопасность Средиземного моря не только от деятельности пиратов, но и от актов терроризма.

«Отражение террористической угрозы — нелёгкая задача, требующая серьёзной подготовки, чем сейчас и занимаются российские и египетские военные», — сказал аналитик в беседе с RT.

«Укрепление связей»

Эксперты также напоминают, что, помимо учения «Мост дружбы», Москва и Каир в октябре проводили на территории Египта манёвры под названием «Защитники дружбы». В них были задействованы военные и техника Ставропольского гвардейского десантно-штурмового полка Новороссийского горного соединения ВДВ.

Учения продолжались две недели. Как сообщало Минобороны РФ, более 500 военнослужащих из обоих государств решали «сложные задачи», связанные с противодействием незаконным вооружённым формированиям и ликвидацией террористической угрозы в египетских районах.

По словам начальника штаба руководства учением от российской стороны гвардии полковника Геннадия Винника, личный состав, который принимал участие в тренировках, показал «отличную боевую выучку и высокий уровень подготовки». Он также отмечал, что задачи манёвров во время практической отработки двухстороннего учения были «успешно решены».

Учения «Защитники дружбы — 2021»

© Министерство обороны РФ

Совместное российско-египетское тактическое учение «Защитники дружбы» в 2021 году проводилось в пятый раз. Оно стартовало в 2016-м — тогда российские и египетские десантники отрабатывали совместные тактические действия в окрестностях Александрии.

Также по теме «Большая номенклатура беспилотных систем»: как Россия реализует программу по созданию боевых роботов Россия с 2019 года получила шесть заявок от зарубежных заказчиков на приобретение сухопутных военных роботов. Об этом сообщил директор...

Как заметил Алексей Леонков, проведение сразу двух учений в текущем году говорит о том, что военно-техническое сотрудничество России и Египта вышло на новый уровень.

«Кроме того, на фоне проведения этих манёвров наблюдается укрепление российско-египетских связей по военно-техническому сотрудничеству. В этой области страны проявляют взаимный интерес. Россия поставляет египетской стороне некоторые виды вооружения и военной техники. И это взаимодействие может только углубляться», — считает эксперт.

Юрий Кнутов придерживается аналогичного мнения.

«Здесь речь идёт не только о совместных манёврах, но и о контактах в области противовоздушной обороны, а также в других сферах. Более того, Каир заинтересован в закупке российского оружия и кораблей», — говорит аналитик.

С его точки зрения, организация сразу двух совместных манёвров в 2021 году с небольшим промежутком свидетельствует о развитии партнёрских и дружественных отношений между Россией и Египтом в военной сфере.

«Сотрудничество Египта с российским флотом усиливает позиции арабской республики, обеспечивает её безопасность, защиту в том числе от пиратов и террористических группировок, заинтересованных в обострении ситуации в регионе», — резюмировал Кнутов.