Зенитчики России и Египта подбили вертолёты «противника» на учениях

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Сводные подразделения России и Египта переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С» в ходе совместных учений «Стрела дружбы-2019» впервые «подбили» вертолёты условного противника. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Впервые сводные подразделения ПЗРК «Игла-С» России и Египта условно уничтожили вертолёты огневой поддержки сухопутных войск противника на совместных учениях «Стрела Дружбы-2019», — приводит РИА Новости сообщение.

Согласно легенде учений, танковые подразделения египетской группировки совершили марш в указанный район с целью проведения контратаки и восстановление положения по переднему краю.

По данным разведки, вертолёты условного противника должны были атаковать наземную группировку с фланга. Для того, чтобы их «уничтожить» одно из подразделений было назначено для действия из засады, для чего совершило марш в указанный район.

«В составе танкового подразделения задействован сводный взвод ПЗРК "Игла-С". Задачи по прикрытию от ударов с воздуха отрабатывают стрелки-зенитчики, размещённые на пикапах высокой проходимости», — сообщил командир зенитного дивизиона подполковник Роман Депелян.

Ранее сообщалось, что Россия и Египет впервые объединили в единую структуру национальные боевые расчёты ПВО в ходе международных учений «Стрела дружбы 2019».

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