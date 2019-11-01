Зенитчики России и Египта подбили вертолёты «противника» на учениях
«Впервые сводные подразделения ПЗРК «Игла-С» России и Египта условно уничтожили вертолёты огневой поддержки сухопутных войск противника на совместных учениях «Стрела Дружбы-2019», — приводит РИА Новости сообщение.
Согласно легенде учений, танковые подразделения египетской группировки совершили марш в указанный район с целью проведения контратаки и восстановление положения по переднему краю.
По данным разведки, вертолёты условного противника должны были атаковать наземную группировку с фланга. Для того, чтобы их «уничтожить» одно из подразделений было назначено для действия из засады, для чего совершило марш в указанный район.
«В составе танкового подразделения задействован сводный взвод ПЗРК "Игла-С". Задачи по прикрытию от ударов с воздуха отрабатывают стрелки-зенитчики, размещённые на пикапах высокой проходимости», — сообщил командир зенитного дивизиона подполковник Роман Депелян.
Ранее сообщалось, что Россия и Египет впервые объединили в единую структуру национальные боевые расчёты ПВО в ходе международных учений «Стрела дружбы 2019».