Россия и Египет впервые объединили силы ПВО на совместных учениях

Россия и Египет впервые объединили в единую структуру национальные боевые расчёты ПВО в ходе международных учений «Стрела дружбы 2019». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

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РИА Новости

«Впервые созданы сводные боевые расчёты зенитных ракетных комплексов России и Египта на совместном международном учении «Стрела дружбы 2019», — сообщили в ведомстве. Руководитель учений от российской стороны полковник Валерий Черныш рассказал, что «решение об их формировании было принято в ходе достигнутых ранее договорённостей» с египетской стороной «на планирующих конференциях». Ранее сообщалось, что первые совместные российско-египетские учения войск противовоздушной обороны «Стрела дружбы 2019» начались в Египте.