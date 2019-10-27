Россия и Египет впервые объединили силы ПВО на совместных учениях
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- РИА Новости
«Впервые созданы сводные боевые расчёты зенитных ракетных комплексов России и Египта на совместном международном учении «Стрела дружбы 2019», — сообщили в ведомстве.
Руководитель учений от российской стороны полковник Валерий Черныш рассказал, что «решение об их формировании было принято в ходе достигнутых ранее договорённостей» с египетской стороной «на планирующих конференциях».
Ранее сообщалось, что первые совместные российско-египетские учения войск противовоздушной обороны «Стрела дружбы 2019» начались в Египте.