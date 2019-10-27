Россия и Египет впервые объединили силы ПВО на совместных учениях

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Россия и Египет впервые объединили в единую структуру национальные боевые расчёты ПВО в ходе международных учений «Стрела дружбы 2019». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Россия и Египет впервые объединили силы ПВО на совместных учениях
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Впервые созданы сводные боевые расчёты зенитных ракетных комплексов России и Египта на совместном международном учении «Стрела дружбы 2019», — сообщили в ведомстве.

Руководитель учений от российской стороны полковник Валерий Черныш рассказал, что «решение об их формировании было принято в ходе достигнутых ранее договорённостей» с египетской стороной «на планирующих конференциях».

Ранее сообщалось, что первые совместные российско-египетские учения войск противовоздушной обороны «Стрела дружбы 2019» начались в Египте.

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