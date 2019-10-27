В Египте начались первые российско-египетские учения войск ПВО

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Первые совместные российско-египетские учения войск противовоздушной обороны «Стрела Дружбы — 2019» начались в Египте.

«На территории Африканского континента стартовало первое совместное учение войск противовоздушной обороны (ПВО) «Стрела Дружбы — 2019», — говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

Отмечается, что в учениях примут участие более 100 российских военнослужащих.

Уточняется, что одна из целей учений — обмен опытом между военными России и Египта.

Учения «Стрела Дружбы — 2019» продлятся до 7 ноября.

22 октября сообщалось, что военнослужащие соединений и частей войсковой противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированных в Крыму, Волгоградской области, Краснодарском крае и Северной Осетии, впервые примут участие в учениях России и Египта «Стрела дружбы — 2019»

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