Крымские военные примут участие в совместных учениях России и Египта
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Манёвры будут проходить с 26 октября по 7 ноября в Египте в три этапа.
Как заявил заместитель начальника войск ПВО и авиации ЮВО Валерий Черныш, во время первого этапа состоится слаживание пунктов управления и расчётов боевых машин, слаживание подразделений при выдвижении на стартовые (огневые) позиции и выполнение совместных учебных стрельб.
Затем участники отработают элементы подготовки и ведения боевых действий. После этого состоится практическое отражение воздушного удара.
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