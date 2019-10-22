Крымские военные примут участие в совместных учениях России и Египта

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Военнослужащие соединений и частей войсковой противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированных в Крыму, Волгоградской области, Краснодарском крае и Северной Осетии, впервые примут участие в учениях России и Египта «Стрела дружбы — 2019». Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Крымские военные примут участие в совместных учениях России и Египта
  • © пресс-служба ЮВО

Манёвры будут проходить с 26 октября по 7 ноября в Египте в три этапа.

Как заявил заместитель начальника войск ПВО и авиации ЮВО Валерий Черныш, во время первого этапа состоится слаживание пунктов управления и расчётов боевых машин, слаживание подразделений при выдвижении на стартовые (огневые) позиции и выполнение совместных учебных стрельб.

Затем участники отработают элементы подготовки и ведения боевых действий. После этого состоится практическое отражение воздушного удара.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что экипаж патрульного корабля Черноморского флота «Василий Быков» принял участие в праздновании 192-й годовщины Наваринского морского сражения в Греции.

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