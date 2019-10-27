«Часть партнёрских отношений»: зачем Россия и Египет проводят учения ПВО «Стрела дружбы — 2019»

Египетские и российские военнослужащие впервые проводят совместные противовоздушные учения «Стрела Дружбы — 2019». В манёврах принимает участие техника российского производства, стоящая на вооружении египетских ВС. Как полагают эксперты, учения могут придать новый импульс отношениям двух стран в сфере военных закупок. Североафриканское государство имеет долгую историю сотрудничества с Москвой в этой области, и сегодня интерес для Каира могут представлять такие разработки российского ВПК, как истребители Су-35 и ЗРК С-400, считают аналитики.

Первые совместные учения войск противовоздушной обороны России и Египта стартовали на территории африканского государства. Манёвры под названием «Стрела Дружбы — 2019» проходят на базе учебного тактического центра войск ПВО Египта и продлятся 13 дней.

Для участия в учениях в Египет были переброшены зенитчики из воинских частей Южного военного округа РФ, в частности из Волгоградской области, Краснодарского края, Северной Осетии и Крыма.

Как говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства России, цель учений — обмен опытом между военнослужащими двух стран, совершенствование их навыков, а также обеспечение безопасности воздушного пространства над важными объектам «с реализацией максимальных боевых возможностей зенитно-ракетных комплексов».

Самоходные огневые установки 9А317 «Бук-М2»

РИА Новости

© Алексей Куденко

Во время учений военнослужащие используют военную технику российского производства — ЗРК «Тор-М2Э» и «Бук-М2Э», ПТРК «Игла», зенитные самоходные установки «Шилка», стоящие на вооружении египетских ВС.

Ранее на территории Рязанской области состоялись международные учения «Защитники дружбы — 2019», в которых приняли участие десантные войска России, Египта и Белоруссии. Тогда военнослужащие трёх стран отработали уничтожение условных террористов, захвативших аэродром.

По словам экспертов, учения «Стрела Дружбы — 2019» стали продолжением работы, которая велась на состоявшемся недавно в Сочи саммите Россия—Африка. Тогда Москва заключила соглашения о сотрудничестве в ряде областей с государствами африканского континента.

«Учения по противоракетной или противовоздушной обороне являются частью совместной работы стран по обеспечению безопасности и в целом частью партнёрских отношений Москвы и Каира», — отметил в беседе с RT директор Центра африканских исследований РУДН Владимир Юртаев.

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По мнению эксперта, учения могут стать дополнительным стимулом для расширения сотрудничества стран в военно-технической области.

«Благодаря сотрудничеству с Россией, Каир имеет доступ к лучшим вооружениям и оборонным компетенциям, которыми обладает Москва. Дополнительным импульсом для партнёрства в оружейной сфере может стать также то, что за последние годы российское вооружение прекрасно себя зарекомендовало в условиях жаркого сирийского климата», — добавил Юртаев.

Похожей точки зрения придерживается и ведущий научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин.Как пояснил эксперт в комментарии RT, Москва заинтересована в том, чтобы российские военные получили дополнительный опыт ведения боевых действий в условиях пустыни, а также изучили особенности работы российской техники в африканских условиях.

«Эти совместные учения можно рассматривать как новый шаг на пути к укреплению нашего сотрудничества в самых разных областях. Со своей стороны Египет снова и снова обращается к российской оборонной технике, показывая, как ценит её», — подчеркнул эксперт.

Партнёрство по линии ВПК

Сотрудничество Москвы и Каира в военно-технической области насчитывает много десятилетий. Именно Египет стал первым арабским государством, начавшим импорт советских вооружений. Соглашение о сотрудничестве в оружейной сфере было подписано сторонами в 1955 году, и вплоть до начала 1970-х годов именно Египет оставался лидером по объёмам закупаемой у СССР военной техники в регионе. Приход в 1970 году к власти в Египте Анвара Садата привёл к переориентации страны на сотрудничество с Вашингтоном, что негативно сказалось на советско-египетских связях. Однако в середине 1980-х сотрудничество между странами вновь стало крепнуть, благодаря усилиям нового египетского лидера Хосни Мубарака.

В 1997 году Москва и Каир подписали контракт на поставку в Египет партии танков Т-80 и вертолётов разработки ОКБ имени М. Л. Миля. Кроме того, Египет закупал у России системы ЗРК и радиолокационные станции.

Визит министра обороны Объединенной Арабской Республики (Египет) фельдмаршала Абдель Хакима Амера в СССР, 1966

РИА Новости

© Д. Козлов

В 2009 году страны подписали Договор о стратегическом партнёрстве, включающий положения о развитии военно-технического сотрудничества. Кроме того, начиная с 2005 года работает совместная российско-египетская комиссия по сотрудничеству в оружейной области.

На сегодняшний день Россия занимает второе место по объёму оборонных поставок Египту, порядка трети имеющихся в распоряжении египетской армии вооружений имеют советское или российское происхождение. В свою очередь, в период с 2000 по 2013 год Египет занял второе место в Африке по объёмам закупаемой у Москвы военной техники. Всего было поставлено вооружений примерно на $1,3 млрд.

Новый импульс военно-техническому сотрудничеству двух стран придало избрание на пост президента Египта военного деятеля Абдель Фаттаха ас-Сиси в 2014 году. В том же году Москва и Каир подписали протокол о военно-техническом сотрудничестве, который дополнил ранее действовавшие нормативные акты в этой области.

Абдель Фаттах ас-Сиси

Reuters

© Mikhail Metzel

Стороны договорились о поставках египетской армии партии истребителей МиГ-29М, береговых ракетных комплексов и другой военной техники на общую сумму около $3 млрд. Ещё один крупный контракт был подписан сторонами в 2017 году, когда Москва выиграла тендер на поставку Каиру вертолётов Ка-52К в морской модификации. Машины были предназначены для французских вертолётоносцев «Мистраль», которые Каир приобрёл у Парижа после того, как французская сторона отказалась поставить корабли России.

Как отмечают эксперты, интерес властей Египта к российскому оружию объясняется не в последнюю очередь выгодными ценами продукции ВПК России в сравнении со стоимостью западных аналогов. Так, в 2017 году Россия также поставила Египту зенитно-ракетные комплексы «Антей-2500» (экспортный вариант С-300). Как ранее заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, между странами «наблюдается устойчивая положительная динамика расширения сотрудничества в военной сфере».

По словам Владимира Юртаева, поскольку именно советская военная техника составила в своё время основу вооружения армии Египта, сегодня египетским военным легко эксплуатировать и адаптировать под свои потребности российскую оборонную продукцию, в которой продолжаются традиции советской оборонной отрасли.

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В начале 2019 года в СМИ даже обсуждалась возможная поставка Египту партии российских истребителей Су-35 — об этом со ссылкой на источники в российском оборонном ведомстве сообщило издание «Коммерсант». Называлась даже приблизительная сумма будущего контракта — якобы речь шла о $2 млрд. Впоследствии эта информация не получила официального подтверждения, однако слухи спровоцировали резкую реакцию Белого дома — глава Госдепа Майк Помпео пригрозил Египту санкциями, если Каир решится на покупку российских истребителей.

«Мы ясно говорили (властям Египта. — RT), что такие закупки влекут применение санкций в соответствии с законом CAATSA в отношении властей. Мы получили заверения от них, что они это понимают. Надеюсь, они решат не совершать эту покупку», — приводило слова Помпео РИА Новости.

Напомним, согласно принятому американским руководством в 2017 году закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), Вашингтон может вводить санкции против стран за сотрудничество с Россией в области вооружений.

Санкциями в рамках CAATSA Вашингтон грозил и Турции за подписание контракта на закупку у России ЗРК С-400. В итоге летом 2019 года Вашингтон исключил Анкару из программы создания истребителей F-35. Хотя сейчас турецкая сторона продолжает производить некоторые комплектующие для самолёта, по словам Вашингтона, этот вопрос будет пересмотрен в следующем году. Как заявила в октябре представитель Пентагона Эллен Лорд, пока в Турции развёрнуты С-400, речи о её возвращении в программу создания самолётов F-35 не идёт.

«Результативное оружие»

Руководство Египта в будущем также может обратиться к идее приобретения у Москвы ЗРК С-400, полагают эксперты.

«Если Каир заинтересован в уверенном развитии, то он должен решать вопрос своей безопасности комплексно. Достичь этого можно при сочетании российских авиационных и противовоздушных систем», — пояснил Владимир Юртаев.

Как сообщил в 2018 году телеканал CNBC со ссылкой на американское разведсообщество, интерес к ЗРК С-400 проявляют порядка 13 стран, среди которых, наряду с Катаром, Саудовской Аравией, Марокко и Ираком, был назван и Египет.

Ранее о том, что среди возможных претендентов на покупку С-400 присутствует Египет, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Комплекс ПВО С-400 «Триумф»

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

«Среди возможных претендентов на закупку — Сирия, Ирак, Судан, Египет. Все те, кто чувствует угрозу своей безопасности со стороны террористических организаций и стран НАТО», — сказал сенатор.

По словам Владимира Юртаева, руководство Египта отдаёт себе отчёт в том, что регион подвержен турбулентности, и работу по стабилизации ситуации нужно вести на упреждение.

«С-400 — результативное оружие, и обладание им может повысить шансы страны на лидерство в регионе. В Каире это понимают, поэтому исключать того, что египетская сторона сделает какие-то шаги для покупки этих ЗРК, нельзя», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Юрий Зинин.

«В Каире понимают, что переход на другие стандарты — это невыгодно, поскольку египтяне имеют большой опыт обслуживания военной российской техники, у них выросли свои кадры, которые были привязаны к ней, поэтому он может заинтересоваться любым другим российским оружием, включая С-400», — подытожил эксперт.