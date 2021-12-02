Корабли ВМФ России зайдут в порт Египта 3 декабря для проведения совместных учений
- РИА Новости
«Отряд кораблей Черноморского флота завершает переход в порт Александрия Арабской Республики Египет для участия в совместном российско-египетском военно-морском учении «Мост дружбы —2021», — цитирует сообщение ТАСС.
В состав отряда кораблей ВМФ России входят фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и спасательный буксир СБ-742.
Совместные учения пройдут с 3 по 10 декабря.
30 ноября стало известно, что экипажи Черноморского флота провели 250 корабельных учений с начала года.