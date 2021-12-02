Корабли ВМФ России зайдут в порт Египта 3 декабря для проведения совместных учений

Корабли Черноморского флота России 3 декабря зайдут в порт Египта для участия в совместных военно-морских учениях «Мост дружбы — 2021». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЧФ России.

РИА Новости

«Отряд кораблей Черноморского флота завершает переход в порт Александрия Арабской Республики Египет для участия в совместном российско-египетском военно-морском учении «Мост дружбы —2021», — цитирует сообщение ТАСС. В состав отряда кораблей ВМФ России входят фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и спасательный буксир СБ-742. Совместные учения пройдут с 3 по 10 декабря. 30 ноября стало известно, что экипажи Черноморского флота провели 250 корабельных учений с начала года.